Жителя Никольского района наказали за кражу 10 литров крыжовника

Как следует из материалов суда, вечером 12 июля этого года Беляев собрал с кустов на приусадебном участке своей соседки в деревне Нигино Никольского района 10 л крыжовника. Таким образом, он совершил мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает 1000 рублей.

Сам Беляев в судебное заседание не явился. Из его письменных объяснений следует, что он продал крыжовник соседки, чтобы заработать на спиртное, - пояснили в объединенной пресс – службе судов области.

Решением мирового судьи Алексей Беляев оштрафован на 1000 рублей.