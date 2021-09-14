Жителя Никольского района наказали за кражу 10 литров крыжовника

14.09.2021 [Происшествия]

Как следует из материалов суда, вечером 12 июля этого года Беляев собрал с кустов на приусадебном участке своей соседки в деревне Нигино Никольского района 10 л крыжовника. Таким образом, он совершил мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает 1000 рублей.
Сам Беляев в судебное заседание не явился. Из его письменных объяснений следует, что он продал крыжовник соседки, чтобы заработать на спиртное, - пояснили в объединенной пресс – службе судов области.

Решением мирового судьи Алексей Беляев оштрафован на 1000 рублей.  

Тэги: кража, штраф, крыжовник

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