Череповецкая «Северсталь» начала с победы выездную серию за Урал

Для череповчан этот матч стал первым в выездной серии. Сибиряки же, наоборот, этой игрой открывали сезон на родной площадке. Подопечные Андрея Разина начали встречу активней, и уже на четвертой минуте смогли открыть счёт. Егор Морозов выкатился прямо на пятачок перед воротами хозяев и в упор «расстрелял» Харри Сятери. Спустя четыре с небольшим минуты после затяжной атаки «Северстали» Даниил Вовченко из-за ворот соперника нашел шайбой Николая Тимашова, который забил свою первую шайбу за «Северсталь», сделав счёт 2:0.

После этого новосибирцы активизировались и сравняли счёт. Особенно эффективной им удалась вторая шайба. Валентин Пьяных на старте второго периода прямо после вбрасывания в зоне череповчан нанес прямой бросок по воротам «Северстали», который стал неожиданным для Дмитрия Шугева, В дальнейшем шла равная борьба, моменты возникали то у одних, то у других ворот. Но забить долгое время обе команды не могли, вплоть до середины третьего периода. когда шайбу очень удачно разыграла тройка «Северстали». Вовченко отправил пас на Думбадзе, который в свою очередь сделал пас Андрею Алексееву, а тот вывел «Северсталь» вперёд. Окончательный счёт установил Робин Пресс, отправив шайбу из своей зоны прямо в ворота «Сибири» на последней минуте матча - 4:2.



«Здесь очень сложно играть. Всегда чувствуется давление трибун. Здесь сумасшедшая поддержка. Хорошо, что мы справились. Команда у нас молодая. Психологическая уверенность сегодня на хорошую оценку. Хорошо начали, забили голы. Потом две ошибочки. Я считаю, преимуществом мы владели. Третий период хорошо играли. Забили третий гол. Вовремя вернулись. И в пустые ворота наконец-то забили. Мы очень редко в пустые забиваем», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Андрей Разин.



Таким образом «Северсталь» набирает 5 очков в 5-ти матчах. В следующем туре подопечные Андрея Разина сыграют 15 сентября в Хабаровске с местным «Амуром».