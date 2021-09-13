В Сокольском районе водителя почты оштрафовали за присвоение 32 тысяч рублей

13.09.2021 [Происшествия]

В Сокольском районе суд прекратил уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, признанного виновным в присвоении вверенного имущества.

«Из материалов дела следует, что 16 октября 2020 года подозреваемый, работая по трудовому договору водителем в УФПС Вологодской области АО „Почта России“ в г. Соколе Вологодской области, присвоил из мешка в служебной машине 32 000 рублей и распорядился ими по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Дело поступило в суд с ходатайством о прекращении и назначении обвиняемому наказания в виде штрафа.

С учётом того, что мужчина возместил ущерб, дело было прекращено. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.

Тэги: почта, водитель, присвоение, штраф

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