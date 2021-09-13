Череповчанка отправила мошенникам полмиллиона рублей, желая заработать на торгах

44-летняя жительница Череповца стала жертвой мошенников.
«Она пояснила сотрудникам полиции, что перевела полмиллиона рублей на несколько неизвестных ей счетов для того, чтобы увеличить свой капитал, участвуя в торгах на одной из интернет-платформ. Неизвестный собеседник убедил ее в получении дохода и безопасности сделки», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.
Всего за сутки полицейские зарегистрировали девять заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила около 1 166 000 рублей.