Череповчанка отправила мошенникам полмиллиона рублей, желая заработать на торгах

13.09.2021 [Происшествия]

44-летняя жительница Череповца стала жертвой мошенников.

«Она пояснила сотрудникам полиции, что перевела полмиллиона рублей на несколько неизвестных ей счетов для того, чтобы увеличить свой капитал, участвуя в торгах на одной из интернет-платформ. Неизвестный собеседник убедил ее в получении дохода и безопасности сделки», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали девять заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила около 1 166 000 рублей.

Тэги: дистанционное мошенничество, мошенники

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