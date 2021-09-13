Улицу поэта Романова начнет строить московская фирма

Стоимость контракта по строительству I этапа улицы, которая соединит микрорайон Бывалово с улицей Конева, составляет 1,2 млрд рублей. В ближайшее время с подрядчиком уже будет подписан договор.

Первый этап предполагает строительство 12 км коммуникаций на всем протяжении будущей дороги - от улицы Ярославской до пересечения с улицей Конева. Необходимо будет вынести 4 км сетей водоснабжения и водоотведения, 1,8 км тепловых сетей, а также линий связи, электросетей, газопровода, строительство порядка 3 км ливневой канализации, очистных сооружений и канализационной насосной станции.

Подрядчик на 2-й этап - строительство участка улицы от Осановского проезда до улицы Конева уже известен - ООО «СТРОЙМОСТ». Работы будут проходить параллельно с переустройством сетей. Проект 3-го этапа - строительство участка улицы Ярославской от дома № 27 до Осановского проезда получил положительное заключение госэкспертизы и в ближайшее время стартуют конкурсные процедуры, - сообщает пресс – служба администрации города. Проект 4-го этапа, предполагающий строительство кольцевых пересечений, на данный момент находится в госэкспертизе.