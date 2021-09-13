Сокольчанин получил условный срок за сбыт фальшивых денег

В Череповце суд вынес приговор 24-летнему жителю Сокола, признанному виновным в сбыте фальшивых денег.

Как установлено судом, 8 апреля 2021 года подсудимый заказал через интернет две поддельные купюры номиналом в пять тысяч рублей каждая. После он забрал фальшивки в Московской области и в течение нескольких дней расплатился ими в магазинах в Череповце и селе Сямжа.

«Подсудимый вину признал. По его словам, на совершение преступления его толкнуло трудное материальное положение», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.