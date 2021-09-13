Директор вологодского учебного центра ДОСААФ признан виновным в присвоении денег

В Вологде вынесен приговор в отношении директора авиационного учебного центра ДОСААФ Валерия Кутузова. Расследованием уголовного дела занимался военный следственный отдел СК РФ по вологодскому гарнизону.

Как было установлено следствием, Валерий Кутузов, являясь директором ДОСААФ, зарегистрировал в налоговой ООО «Патриот Авиа». Между ООО «Патриот» и ДОСААФом Кутузов заключил договор на обслуживание и ремонт автотехники учебного центра.

В 2016 году по его указанию бухгалтер ДОСААФ перевела на счет ООО «Патриот» 256 000 рублей, из которых, как поясняют следователи, 200 000 рублей Кутузов присвоил себе, внеся их в кассу автосалона в качестве первоначального взноса за автомобиль «Лада Гранта». Таким образом, его действия попали под статью 160 УК «Присвоение с использованием служебного положения».

Вологодский городской суд согласился с результатами расследования и приговорил Валерия Кутузова к двум годам условного срока.