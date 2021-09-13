Стремительное похолодание обещают синоптики

В понедельник, 13 сентября, большая часть территории региона будет находиться под влиянием этого атмосферного вихря, который принес с собой дождь.

В ночь на 14 сентября Вологодчину с запада на восток начнет пересекать холодный атмосферный фронт, что станет своеобразным «рубежом», обозначающим погружение в позднюю осень. Ветра поменяют направление на северное, в регион устремятся холодные воздушные массы с севера, произойдет так называемый «обвал холода».

Из-за поступления холодного воздуха и перепада давления усилится ветер, порывами до 18 м/с. Дневные показания термометров останутся на отметке до +13 градусов, в большинстве районов пройдет кратковременный дождь.

В последующие дни осадки станут небольшими и кратковременными, стихнет ветер. На смену циклону с северо-запада усилится антициклон, погода стабилизируется. Температурный фон продолжит понижаться, в ночные часы обычным явлением станут заморозки, днем температура воздуха не превысит +11 градусов. Ориентировочно такая холодная погода сохранится до конца текущей недели.