Жительницу Шексны оштрафовали за привлечение дочерей к предвыборной агитации

13.09.2021 [Общество]

В Шексне суд привлёк 39-летнюю местную жительницу к административной ответственности за привлечение несовершеннолетних дочерей к предвыборной агитации.

По материалам дела, 27 августа 2021 года на площади у дома № 15 по улице Пролетарской, трое детей привлекаемой распространяли агитационный печатный материал в поддержку одного из кандидатов в депутаты госдумы РФ.

«Мировой судья учел характер правонарушения, личность виновной, которая ранее не привлекалась к административной ответственности, ее имущественное положение, смягчающие и отсутствие отягчающих обстоятельств, и назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: выборы, агитация, нарушение, дети, штраф

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