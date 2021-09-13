Пять медалей завоевали череповецкие колясочники на чемпионате России по танцам

13.09.2021 [Спорт]

По численности это были самые большие соревнования за историю проведения чемпионатов страны. В Санкт-Петербург приехали участники из 18 городов России.
Сборная Вологодской области была представлена двумя танцевальными коллективами – «Ступени» и «Спортивным клубом инвалидов Череповца».
Илья Гладкий, который занимается у тренера коллектива «Ступени» Сергея Бенда, завоевал 2 золотые и 2 серебряные медали. Пара Иван Новосельцев и Юлия Хайдарова, для которых этот чемпионат стал дебютным, заняли 3 место.

Тэги: Танцы, колясочники, золото

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