Фекла Толстая сняла фильм о Тотьме

13.09.2021 [Культура]

О работе над фильмом рассказал директор тотемского музейного объединения Алексей Новоселов.

«Любимая работа иногда бывает достаточно выматывающей, и от каких-то её составляющих я бы с радостью отказался. Среди таковых - необходимость периодической съёмки на камеру. Вместо приятной процедуры - изнуряющий марафон, когда ты уже в 21.30 в воскресенье никакой, а планерку в понедельник в 8.30 никто не отменял. В такой ситуации удивляешься высочайшему профессионализму съёмочной группы и самой Фёклы Толстой, которые готовы работать 24/7 и даже будто бы не чувствуют усталости», - прокомментировал Алексей Новоселов в соцсетях.

Съемочная группа успела побывать в недавно открытом доме традиций и ремесел «Морошка», продегустировать соленую воду из труб на тотемском сользаводе, пообщаться с археологами, ведущими там раскопки, поучаствовать в мастер-классе Андрея Новикова по колокольному звону и встретиться с творческой молодежью города на площадке «АнтреСоль».

По словам директора тотемского музейного объединения, результат двухдневной работы съемочной группы можно будет увидеть в 26-минутном фильме на телеканале «Культура».

Тэги: фильм, съемки, раскопки

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