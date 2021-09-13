В Череповце «львята» вышли на трамвайный маршрут

13.09.2021 [Общество]

Первые трамваи сегодня утром вышли на маршрут № 4. В течение этой недели все 12 вагонов начнут работать на линии. Сейчас завершается обучение водителей.


«Для полного обновления подвижного состава нам нужны еще 30 трамваев. Рассчитываем, что в следующем году федеральные проект «Чистый воздух» выделит Череповцу средства на новые вагоны», - пояснил мэр Череповца Вадим Германов.

Помимо закупки новых трамваев, власти города намерены заменить существующие рельсы всей трамвайной инфраструктуры. Работы планируется разбить на 5 этапов. По предварительным подсчетам, только на первый этап – замену 7,2 км путей потребуется 523 млн рублей.

Тэги: трамваи, маршруты, вагоны

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