В Череповце «львята» вышли на трамвайный маршрут

Первые трамваи сегодня утром вышли на маршрут № 4. В течение этой недели все 12 вагонов начнут работать на линии. Сейчас завершается обучение водителей.



«Для полного обновления подвижного состава нам нужны еще 30 трамваев. Рассчитываем, что в следующем году федеральные проект «Чистый воздух» выделит Череповцу средства на новые вагоны», - пояснил мэр Череповца Вадим Германов.

Помимо закупки новых трамваев, власти города намерены заменить существующие рельсы всей трамвайной инфраструктуры. Работы планируется разбить на 5 этапов. По предварительным подсчетам, только на первый этап – замену 7,2 км путей потребуется 523 млн рублей.