Житель Вожеги погиб накануне в огне

13.09.2021 [Происшествия]

Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарно-спасательной части Вожеги около полуночи. По приезду на место пожара выяснилось, что горит частный жилой дом, принадлежащий 62-летнему мужчине. Правда, в доме проживал его ровесник.

В результате возгорания, как рассказали в областном управлении МЧС, огнем уничтожена крыша по всей площади, имущество, находящееся в доме, а также пристройка на площади 24 квадратных метра.

После проливки сгоревшего дома на месте пожара обнаружены останки, предположительно мужчины, который проживал в доме.

По словам пожарных, рассматриваются две версии происшествия - неосторожное обращение с огнём и неисправность электрооборудования.

Тэги: погиб при пожаре, крыша, останки

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