Задержанная за пьяное вождение череповчанка устроила скандал в наркодиспансере

В Череповце сотрудники ГИБДД задержали 34-летнюю местную жительницу, подозреваемую в повторном пьяном вождении.

Полицейские ночью пытались остановить автомобиль подозреваемой в районе перекрёстка улиц Ленинградской и Годовикова. Машина замедлила ход, но не остановилась. Инспекторам пришлось перегородить дорогу патрульной машиной.

На требование предъявить документы задержанная с явными признаками опьянения показала полицейским паспорт и документы на машину. Отсутствие водительского удостоверения она объяснила тем, что ранее её лишили прав за пьяное вождение. Женщина отказалась от медосвидетельствования на месте, но согласилась пройти процедуру в наркологическом диспансере.

«Прибыв на место, женщина устроила скандал, сообщив, что отказывается от прохождения медицинского освидетельствования, после чего на глазах правоохранителей и сотрудников учреждения порвала составленные акты и протоколы. Полицейские попытались смирить пыл череповчанки и потребовали успокоиться, но женщина отказывалась выполнять законные требования стражей правопорядка. Позже автоледи была доставлена в отдел полиции для разбирательства. Транспортное средство череповчанки было помещено на специализированную стоянку», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

За вождение без прав и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции на женщину составили административные материалы, а за повторное пьяное вождение возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.