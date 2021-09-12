В Череповце суд на 13 суток арестовал водителя, который столкнулся с тремя машинами и въехал в забор детского сада

В Череповце суд привлёк к административной ответственности 36-летнего местного жителя, устроившего четыре аварии и оставившего место происшествия.

«Как установил суд, 10 сентября 2021 года с 13:25 до 13:29 мужчина за рулем автомобиля Kia Ceed у д. 19 по Шекснинскому проспекту в Череповце совершил столкновение с автомобилями ВАЗ, Ford, Toyota и наезд на забор детского сада № 98 „Родничок“. В нарушение п. 2.5 ПДД РФ он оставил место ДТП, участником которого являлся», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В суде привлекаемый рассказал, что в тот день поссорился с матерью, выпил много спиртного и сел за руль в агрессивном состоянии.

«Я давно за рулем. Со мной такого раньше не было. В меня как будто дьявол вселился. Понимал, что могу совершить наезд на людей, животных или чье-то имущество, но не мог остановиться. Сейчас все осознал. Такого больше не повторится», — сказал он суду

За каждое из четырёх правонарушений череповчанину назначено наказание в виде 13 суток ареста. Все наказания мужчина отбывает одновременно, то есть проведёт под арестом всего 13 суток. Постановления могут быть обжалованы.