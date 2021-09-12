Три человека погибли в ДТП с «Шевроле Лачетти» и грузовиком в Шекснинском районе

В Шекснинском районе в результате ДТП погибли три человека. Авария произошла на 45 километре автодороги «Вологда-Тихвин» 12 сентября около 01:10.

По предварительной информации, 58-летний череповчанин за рулём «Шевроле Лачетти», двигаясь в сторону Вологды, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «Хово».

Водитель легкового авто и его пассажиры — 55-летняя женщина и 40-летний мужчина — погибли. Водитель грузовика — 60-летний житель Тотемского района — не пострадал.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.