Футболисты «Динамо-Вологда» завоевали свой первый трофей после возрождения команды

12.09.2021 [Спорт]

Команда «Динамо-Вологда» стала обладателем Кубка Вологодской области по футболу, который в этом году разыгрывался в 78-й раз, обыграв в финале земляков из КПРФ — 5:0.

Надо сказать что «динамовцы» выставили на матч полурезервный состав. На поле вышел ряд футболистов, которые получают меньше игрового времени в Первенстве «Золотое кольцо». Но и этого хватило чтобы к перерыву вести в счёте 3:0, после голов Беляева, Ганичева и Финашина. В концовке второго тайма Кирилл Корепов, с разницей в четыре минуты, оформил дубль, установив окончательный счёт.

Впереди у вологжан решающие матчи на зональном уровне: в Первенстве и Кубке МФФ «Золотое кольцо».

Тэги: Футбол, ФК «Динамо-Вологда»

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