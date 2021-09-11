Пятилетнюю девочку спасли из горящего дома в Соколе

10 сентября произошёл пожар в частном деревянном доме на улице Рабочей в Соколе. Сообщение о возгорании поступило от очевидцев в 21:43.

«Наибольшие термические повреждения сосредоточены в большой комнате возле дивана. Постельные принадлежности, текстильная обивка дивана и внутренняя отделка комнаты повреждены огнем», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области

Пострадали два человека: 43-летний мужчина и 35-летняя женщина. Оба госпитализированы с ожогами 1-2 степени. Спасён ребёнок — пятилетняя девочка.

Предварительная причина инцидента — неосторожное обращение с огнём.