Пятилетнюю девочку спасли из горящего дома в Соколе

11.09.2021 [Происшествия]

10 сентября произошёл пожар в частном деревянном доме на улице Рабочей в Соколе. Сообщение о возгорании поступило от очевидцев в 21:43.

«Наибольшие термические повреждения сосредоточены в большой комнате возле дивана. Постельные принадлежности, текстильная обивка дивана и внутренняя отделка комнаты повреждены огнем», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области

Пострадали два человека: 43-летний мужчина и 35-летняя женщина. Оба госпитализированы с ожогами 1-2 степени. Спасён ребёнок — пятилетняя девочка.

Предварительная причина инцидента — неосторожное обращение с огнём.

Тэги: пожар, пострадавшие, спасли, ребенок
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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