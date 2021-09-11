В Грязовецком районе служебная овчарка помогла задержать подозреваемых в краже

В Грязовецком районе полицейские раскрыли кражу из дачного дома в деревне Рогозино.

Потерпевшая заявила о пропаже гвоздодёра, печных дверей, а также металлических решёток и оценила ущерб в 2000 рублей. Установить личность одной из подозреваемых помогла служебная собака.

«От места совершения преступления немецкая овчарка Эмма взяла след и пошла в сторону автодороги Грязовец-Вохтога, а затем вывела полицейских к одному из строений в этом же населенном пункте. 45-летняя хозяйка дома признала свою причастность к краже», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Второй подозреваемой оказалась 40-летняя собутыльница задержанной.

Женщины рассказали, что выпивали и у них закончился алкоголь, поэтому они залезли в чужой дом в поисках имущества, которое можно продать. Всё украденное они сдали в металлолом.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.