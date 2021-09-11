В Грязовецком районе служебная овчарка помогла задержать подозреваемых в краже

11.09.2021 [Происшествия]

В Грязовецком районе полицейские раскрыли кражу из дачного дома в деревне Рогозино.

Потерпевшая заявила о пропаже гвоздодёра, печных дверей, а также металлических решёток и оценила ущерб в 2000 рублей. Установить личность одной из подозреваемых помогла служебная собака.

«От места совершения преступления немецкая овчарка Эмма взяла след и пошла в сторону автодороги Грязовец-Вохтога, а затем вывела полицейских к одному из строений в этом же населенном пункте. 45-летняя хозяйка дома признала свою причастность к краже», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Второй подозреваемой оказалась 40-летняя собутыльница задержанной.

Женщины рассказали, что выпивали и у них закончился алкоголь, поэтому они залезли в чужой дом в поисках имущества, которое можно продать. Всё украденное они сдали в металлолом.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: кража, дачный дом
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

ТОП НЕДЕЛИ

81-летний пациент моногоспиталя в Череповце покончил с собой
В Вологодском районе отопительный сезон стартует 6 сентября
«Все блага для буржуазии»: в Усть-Кубинском районе газ подвели к дачам богатых чиновников и бизнесменов?
За неправильное лечение вологжанин взыскал с медучреждений 1 млн рублей
Глава МЧС погиб при спасении кинорежиссера Александра Мельника
Две череповчанки залезли на ВАЗ-«копейку» ГАИ ради фото
Череповчанка через суд взыскала 300 тысяч рублей компенсации за падение в торговом центре «Макси»
«Учитель года» Диана Минец переехала из Череповца в Москву
Череповчанин не смог доказать в суде, что не годен к службе в армии
Ветераны МВД не могут получить президентские 10 000 рублей

Похожие новости

Житель Верховажского района украл печь из бани соседки

Потерпевшая оценила ущерб в 32 тысячи рублей

485
0

Задержанный за кражу череповчанин пытался подраться с росгвардейцами

Сумма ущерба от его действий составила около 4600 рублей

666
0

Жительница Великого Новгорода украла два флакона духов из магазина в Вологде

Возбуждено уголовное дело

1254
0

В Череповце росгвардейцы задержали подозреваемых в краже обуви

29-летний молодой человек и его спутница положили свою старую обувь в коробки, и вышли из магазина в новых кроссовках

1161
0

В Череповце осудили мужчину, который несколько месяцев обкрадывал пенсионера

Когда потерпевший выходил из комнаты, или был пьян, подсудимый переводил деньги с его счёта на свой. Ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.

1153
0

Череповчанин нашёл чужой телефон и украл 23 тысячи рублей со счёта владельца

Он вставил сим-карту в свой телефон и получил доступ к мобильному банку хозяина

537
0

В Вологде по горячим следам раскрыли кражу велосипеда

Вор проехал на нем мимо потерпевшего и полицейских

1623
0

В Верховажье заведующую ломбардом и её заместительницу осудили за кражи денег и украшений

Обе получили по пять месяцев исправительных работ и должны возместить причинённый ущерб

2161
0

В Кирилловском районе задержали подозреваемого в краже 30 тысяч рублей и бидона

В первом случае мужчина совершил кражу из чужого дома, во втором — из хозпостройки

1568
0

В Вологде вор залез в гараж через пролом в стене и украл гаечные ключи, пылесос и коробку передач от «Жигулей»

Потерпевший оценил ущерб в 26,5 тысяч рублей

722
0

Вологжанин потратил 15 тысяч рублей с найденной на улице карты на покупку книг

Среди них были издания по изучению иностранных языков

867
0

В Вологодском районе разыскивают подозреваемых в краже телефона

17 августа двое мужчин совершили хищение из гостевого дома в посёлке Семёнково

847
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Пятилетнюю девочку спасли из горящего дома в Соколе
В Грязовецком районе служебная овчарка помогла задержать подозреваемых в краже
218 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Житель Верховажского района украл печь из бани соседки
Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, который сбил женщину с детьми на «зебре» в Вологде
Педофилов хотят сажать пожизненно
В Вологде в общежитии на улице Лермонтова нашли ржавую советскую гранату
 
27.08.2021 [Общество]

В Вологде планируют организовать бесплатный сбор автопокрышек на утилизацию

2256
0
10.09.2021 [БлогоVO]

Частично разрушено кованое ограждение балкона деревянной усадьбы на Мальцева, 16

388
0
06.09.2021 [Обзор Прессы]

«Демонстративная казнь». На Кубани опека хочет забрать 13 детей из двух приемных семей

1222
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика