Житель Верховажского района украл печь из бани соседки

В Верховажском районе полицейские раскрыли кражу металлической печи из бани 46-летней жительницы деревни Сомицыно.
Потерпевшая оценила ущерб в 32 тысячи рублей. Подозреваемым в хищении оказался 42-летний ранее судимый сосед женщины. Его задержали.
«В беседе с правоохранителями задержанный дал признательные показания, пояснив, что похищенное имущество сдал в пункт металла за 1 600 рублей, потратив деньги на алкоголь», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.