Житель Верховажского района украл печь из бани соседки

11.09.2021 [Происшествия]

В Верховажском районе полицейские раскрыли кражу металлической печи из бани 46-летней жительницы деревни Сомицыно.

Потерпевшая оценила ущерб в 32 тысячи рублей. Подозреваемым в хищении оказался 42-летний ранее судимый сосед женщины. Его задержали.

«В беседе с правоохранителями задержанный дал признательные показания, пояснив, что похищенное имущество сдал в пункт металла за 1 600 рублей, потратив деньги на алкоголь», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: кража, баня, печь
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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