Педофилов хотят сажать пожизненно

Под статью о педофилии авторы законопроекта намерены включать преступления, совершенные в отношении жертв младше 18 лет, а не 14, при этом пожизненное заключение будут применять гораздо чаще.

Законопроект вносит изменения в статьи 131 и 132 Уголовного кодекса. Сейчас кодексом в качестве максимального наказания предусмотрено лишение свободы на срок до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы. Но ответственность по этой статье наступает только в том случае, если жертва была младше 14 лет.

Новый законопроект предлагает распространить наказание за педофилию на все случаи, когда несовершеннолетней жертве нет 18 лет. Кроме того, для преступников, совершивших насилие в отношении двух и более несовершеннолетних, тех, кто совершил преступление повторно, а также в случае, если насилие в отношении несовершеннолетних было сопряжено с другими тяжкими преступлениями, предлагается назначать пожизненное заключение.