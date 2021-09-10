В Вологде в общежитии на улице Лермонтова нашли ржавую советскую гранату

В Вологде при проведении кровельных работ в общежитии на улице Лермонтова нашли предмет, похожий на боеприпас.

«Прибывшие на место специалисты группы разминирования ОМОН Росгвардии обследовали находку и установили, что данным предметом является ржавая ручная граната РГД-33, не представляющая опасности для окружающих», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Находку передали сотрудникам полиции.

Ранее newsVO сообщал, что жительница Вытегорского района нашла на своём участке в селе Ошта снаряд времён Великой Отечественной войны.