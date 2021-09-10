В Вологде в общежитии на улице Лермонтова нашли ржавую советскую гранату

10.09.2021 [Происшествия]

В Вологде при проведении кровельных работ в общежитии на улице Лермонтова нашли предмет, похожий на боеприпас.

«Прибывшие на место специалисты группы разминирования ОМОН Росгвардии обследовали находку и установили, что данным предметом является ржавая ручная граната РГД-33, не представляющая опасности для окружающих», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Находку передали сотрудникам полиции.

Ранее newsVO сообщал, что жительница Вытегорского района нашла на своём участке в селе Ошта снаряд времён Великой Отечественной войны.

Тэги: боеприпасы, общежитие, Росгвардия
фото пресс-службы управления Росгвардии по Вологодской области

ТОП НЕДЕЛИ

81-летний пациент моногоспиталя в Череповце покончил с собой
Активистку Ксению Сотникову из Великого Устюга вызвали в полицию после поста о разбитой дороге
В Вологодском районе отопительный сезон стартует 6 сентября
«Все блага для буржуазии»: в Усть-Кубинском районе газ подвели к дачам богатых чиновников и бизнесменов?
За неправильное лечение вологжанин взыскал с медучреждений 1 млн рублей
Глава МЧС погиб при спасении кинорежиссера Александра Мельника
Две череповчанки залезли на ВАЗ-«копейку» ГАИ ради фото
Череповчанка через суд взыскала 300 тысяч рублей компенсации за падение в торговом центре «Макси»
«Учитель года» Диана Минец переехала из Череповца в Москву
Череповчанин не смог доказать в суде, что не годен к службе в армии

Похожие новости

Снаряд времён Великой Отечественной войны нашла на своём участке жительница Вытегорского района

Боеприпас обследовали сотрудники ОМОН

628
0

В Бабаевском районе грибник нашел снаряд времен Великой Отечественной войны

На ликвидацию боеприпаса были вызваны саперы Министерства обороны

1541
0

Шесть снарядов времен Великой Отечественной войны нашли в Бабаевском районе

Боеприпасы обнаружил в лесу грибник

1148
0

В Череповецком районе при разборе старой печи нашли гранату времен Великой Отечественной войны

Она могла быть опасна для окружающих

1221
0

В Лисицинском карьере нашли ящик с патронами и банку пороха

Находки передали росгвардейцам

1729
0

Немецкую авиабомбу 1941 года обнаружили в Вытегорском районе

Боеприпас был найден в лесу вблизи села Ошта

980
0

Боевую мину времен Великой Отечественной нашли на дачном участке в Вологде

Боеприпас мог представлять опасность для окружающих

1231
0

Жителя Шекснинского района осудили за незаконное хранение пороха и самодельного оружия

Ему назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно

1295
0

Никольчанин из ревности облил сожительницу кипятком

Инцидент произошёл 8 марта 2021 года. Суд признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, а также краже и незаконном хранении боеприпасов, и приговорил к четырём годам колонии

1097
0

В Вологде дачник нашёл на своём участке боеприпас для гранатомёта

Обследовавшие находку специалисты установили, что она не представляет опасности

1272
0

Череповчанин получил 14 лет колонии за убийство женщины, с которой он познакомился в интернете

Его также признали виновным в незаконном хранении боеприпасов

9785
0

В Череповце в мусорном баке нашли две учебные гранаты

Взрывотехники установили, что они не опасны для окружающих

1328
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, который сбил женщину с детьми на «зебре» в Вологде
Педофилов хотят сажать пожизненно
В Вологде в общежитии на улице Лермонтова нашли ржавую советскую гранату
Житель Нюксеницы получил 240 часов обязательных работ за побои матери
Как подготовить машину к осени
В Вытегре нашли тело пропавшего с лесной делянки сторожа
Кредиты онлайн в Вологодской области: что необходимо знать
 
27.08.2021 [Общество]

В Вологде планируют организовать бесплатный сбор автопокрышек на утилизацию

2073
0
09.09.2021 [БлогоVO]

Появление нового ФОКа в поселке Тоншалово в Череповецком районе перед выборами выдают как сверхдостижение

474
0
06.09.2021 [Обзор Прессы]

«Демонстративная казнь». На Кубани опека хочет забрать 13 детей из двух приемных семей

1042
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика