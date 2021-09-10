В Вытегре нашли тело пропавшего с лесной делянки сторожа

В Вытегре следователи проводят проверку по факту обнаружения тела сторожа, пропавшего с лесной делянки. Погибшего нашли в 400 метрах от бытовки 9 сентября.

«Условия работы сторожа подразумевали нахождение мужчины в одиночку на безлюдной территории лесного массива, на которой расположена бытовка для его временного проживания. С указанной территории мужчине надлежало контролировать обстановку для пресечения проезда посторонней техники», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Об исчезновении погибшего заявил его сменщик, который прибыл на вахту 5 сентября. Следователям предстоит выяснить обстоятельства инцидента. Данных, свидетельствующих о криминальных версиях произошедшего не имеется.