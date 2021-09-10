Пропавший череповецкий школьник прятался в шкафу у друга

Больше суток в Череповце полицейские и волонтеры искали 9-летнего Андрея Фомичева, который накануне ушел из школы и пропал.

«На поиски был ориентирован личный состав УМВД России по Череповцу и волонтеры. Изучив круг общения ребенка, оперативники организовали поквартирный обход, в ходе которого нашли мальчика. Как оказалось, ребенок всю ночь находился в гостях у своего друга на улице Ленина», - рассказали в региональном УМВД.

Родители друга не знали, что у них в квартире находится посторонний ребенок. Дети заранее договорились о том, что мальчик спрячется на ночь в шкафу. После того, как утром хозяева квартиры ушли на работу, дети остались играть дома.

Сейчас полицейские общаются с мальчиком и его родителями. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.