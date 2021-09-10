В Чагоде пенсионерка через суд обязала соседа уменьшить высоту забора и перенести септик от границы с её участком

10.09.2021 [Общество]

Суд рассмотрел иски пенсионерки из Чагоды к соседу об уменьшении высоты забора и перенесении септика от границы с её участком.

По материалам дела, на участке ответчика располагается гостиница, которой он владеет. Женщина пояснила, что ограждение закрывает ей обзор, а септик установлен рядом с водопроводом, из-за чего питьевая вода может быть загрязнена стоками.

«Ответчик иск не признал. Суду пояснил, что ограждение установлено, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно, чтобы им не мешало нахождение вблизи от гостиницы земельного участка истицы с септиком и свинарником», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Экспертиза подтвердила, что забор и септик установлены с нарушениями нормативов. При таких обстоятельствах ответчика обязали уменьшить высоту забора до 170 см по всей длине и перенести септик. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: соседи, забор, иск, суд

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