Девятилетний ребенок пропал в Череповце

10.09.2021 [Происшествия]

В Череповце разыскивается 9-летний Андрей Фомичев, который накануне около 9.20 вышел из школы, расположенной на улице Металлургов, и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: на вид 8-9 лет, рост 135-140 см, нормального телосложения, волосы русые, лицо овальное, нос прямой.

Мальчик был одет в куртку красного цвета с синими вставками, шапку голубого цвета, спортивные брюки темно-синего цвета, разноцветные кроссовки с преобладающим синим цветом. При себе имел рюкзак серого цвета.

Всех, кто что-то знает о местонахождении Андрея Фомичева, просят обратиться в ближайший отдел полиции, либо позвонить по телефонам в Череповце: 8 (8202) 67-10-08, 67-11-11 или «02».

Тэги: ребенок, розыск, приметы

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