В субботу вологжане смогут культурно отдохнуть

В рамках акции «Культурная суббота» 11 сентября в учреждениях культуры по всей стране будут проводиться различные бесплатные мероприятия - выставки-ярмарки, мастер-классы, игры, презентации, концертные программы, а также показы спектаклей.

Во всех районах области пройдут мероприятия «Культурной субботы». В областном центре на площади Революции откроется областная ярмарка «Вологодское подворье». Там будут представлены натуральные овощи, мед, молочная продукция, домашние заготовки, выпечка, рыба, изделия народного творчества, садовые цветы, саженцы и многое другое. Наряду с товарами от местных подворий в продаже будет мясная, молочная, рыбная продукция от вологодских сельхозпроизводителей.

На «Культурную субботу» приглашают и областные учреждения культуры. К примеру, в Музее кружева пройдут бесплатные мастер-классы по кружевоплетению в постоянной экспозиции музея. В художественном отделе Вологодского музея-заповедника, на выставке «Кукольные истории от Светланы Ковалёвой» пройдут мастер-классы по созданию бумажной игрушки-дергунчика с шарнирным механизмом. Отдел природы и истории вологодского кремля приглашает пенсионеров на бесплатную экскурсию «Путешествие по земле Вологодской».

В эту субботу также состоится торжественное открытие мемориальной доски на доме по улице Октябрьская, дом 10, где жил писатель Василий Белов.