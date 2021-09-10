Пропавшего грибника нашли с помощью сигнального пистолета

10.09.2021 [Происшествия]

Мужчина, который заблудился в лесу, сам позвонил в дежурную часть МО МВД «Грязовецкий» и рассказал, что не может найти дорогу домой. На помощь потерявшемуся грибнику отправились участковый уполномоченный полиции и кинолог со служебной собакой.

Грязовчанин периодически созванивался с полицейскими и сообщал ориентиры местности, однако вскоре мобильная связь стала пропадать. Полицейские попросили мужчину выбрать приметное место и оставаться там. Когда стало темнеть, правоохранители начали стрелять из сигнального пистолета. Около полуночи грибник позвонил и сказал, что видел свет от выпущенной из пистолета ракеты. Сориентировавшись по словам потеряшки, полицейские вышли на старую делянку, где и нашли грибника. Его жизни и здоровью ничего не угрожало.

Тэги: грибники, кинологи, делянка

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