В Вологде завершено благоустройство 22-х дворов

10.09.2021 [Общество]

Всего в этом году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» планируется отремонтировать 41 дворовую территорию. В 22 дворах ремонт уже завершен. Качество выполненных работ на улице Воркутинской проверили городские активисты, депутаты и представители администрации города.

По словам заместителя председателя Законодательного собрания области Романа Заварина ремонт завершен в срок. Вместо узких проездов во дворах появились просторные парковки, новые тротуары, приведены в порядок выходы из подъездов. В целом претензий и замечаний к работе подрядчика нет.

Также ремонт завершен во дворах: улица Архангельская, д. 15; улица Беляева, д. 1Б; улица Вологодская, д. 1, 3; улица Воркутинская, д. 16А, 16Б, 16В, 16Г; улица Гагарина, д. 51; ул. Зосимовская, д. 2; улица Карла Маркса, д. 85; улица Ленинградская, д. 101; улица Октябрьская, д. 23, 21А; улица Полевая, д. 9; улица Поповича, д. 41; улица Текстильщиков, д. 18, 20; улица Тендрякова, д. 2; улица Чапаева, д. 31; Советский проспект, д. 62, 64. Работы выполняли компании «Магистраль» и ПКТ «Строй». Эти же подрядные организации занимаются благоустройством 19 других территорий.

В настоящее время на 60 % готов двор на улице Козленской, 65 и 65А. Сейчас подрядчик занимается асфальтированием тротуаров. На 40 % готов и двор на улице Мира, 80. Со стороны улицы Мира подрядчик укладывает второй слой асфальта, - сообщает пресс – служба администрации города.

«На большинстве еще несданных территорий идет асфальтирование или благоустройство после проведенного ремонта. Все работы принимаются с участием активистов ТОС, качество асфальта проверяется лабораторно. Завершить все работы планируется в октябре», - прокомментировал начальник департамента городского хозяйства администрации города Алексей Шумилов.  

На работы по благоустройству дворов выделено около 180 млн рублей из бюджетов трех уровней. Также в рамках программы «Комфортная городская среда» в этом году идет благоустройство Рождественского парка и Осановской рощи (I очередь).

Тэги: ремонт, дворы, благоустройство

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