Двое грабителей взяли из банкомата в Череповце 7 млн рублей

Операция по задержанию грабителей была проведена сотрудниками угрозыска ГУУР МВД РФ совместно с коллегами из УМВД по Вологодской области при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. В ходе операции были задержаны двое мужчин, которых подозревают в ограблении банкомата в Череповце. Общий ущерб оценивается в сумму более 7 млн рублей.

«Сотрудники уголовного розыска и следствия изучили и проанализировали большой объём информации, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. В результате была установлена причастность к совершению преступления двух мужчин: 1987 и 1983 годов рождения, уроженцев города Оренбурга и Республики Армении», - пояснили в региональном УМВД.

Следствием возбуждено уголовное дело по статье за кражу. Задержанных проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.