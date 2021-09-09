18 наград привезли вологодские школьники со всероссийского этапа игры «Зарница»

09.09.2021 [Спорт]

В «Зарнице» приняли участие команды из 38 регионов, состоящих из школьников 11 - 13 лет. Вологодскую область представляла команда юнармейцев военно-спортивного клуба «К ОЛИМП-У» из Вологодского района в составе командира отделения Руслана Бекошина, Софьи Простяковой, Полины Ашапатовой, Светланы Мехаевой, Киры Малыгиной, Анастасии Шутовой и Матвея Копышева. Руководителем команды выступил учитель физкультуры Олег Тельтевской, сообщает газета «Маяк».

Программа соревнований состояла из шести конкурсов: «Страницы истории Отечества», ГТО (дисциплины: «Бег 60 метров», «Поднимание туловища из положения лежа», «Сгибание рук в упоре лежа», «Наклон стоя», «Подтягивание на высокой перекладине»), «Красив в строю — силен в бою», «Туристская полоса», «Огневой рубеж» (дисциплины «Меткий стрелок», «Разборка/сборка АК-74», «Снаряжение магазина АК-74», теория), а также «Первая помощь».
Вологжане заняли 5 место в общекомандном зачете. В личном первенстве отличились Полина Ашапатова, Анастасия Шутова, Кира Малыгина и Светлана Мехаева.

Тэги: ГТО, Зарница, юнармейцы

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