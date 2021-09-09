Житель Кичменгско-Городецкого района ударил отца ножом во время ссоры о ведении домашнего хозяйства

В Кичменгско-Городецком районе суд вынес приговор 29-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью отца.

Инцидент произошёл 10 мая 2021 года в доме, где живут оба фигуранта дела, в деревне Решетниково. Мужчины были пьяны, и между ними произошла драка, в ходе которой потерпевший сел сыну на живот, а тот ударил его ножом.

«Подсудимый вину признал. С его слов, днем они с отцом стали выпивать и во время застолья поссорились из-за разногласий по поводу ведения домашнего хозяйства. После случившегося он сам вызвал отцу скорую, в содеянном раскаивается», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Пострадавший показал, что не помнит ни причины ссоры, ни того, как сын ударил его ножом. Он считает, что всё вышло случайно.

Осуждённому назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. С него также взыскали 13 800 рублей процессуальных издержек. Приговор вступил в законную силу.