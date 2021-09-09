Вологжанам предлагают обменять пластик на саженцы или мед

Экологическая акция «Зеленый регион» пройдет в Вологде на площади Революции 11 сентября. Вологжане и гости города смогут сдать вторсырье и получить взамен семена, саженцы, овощи, фрукты, мед или набор варенья.

По словам организаторов акции, в Вологде подобное мероприятие пройдет впервые. Собранный пластик направят на переработку в пользу общества защиты животных «Велес». Вырученные средства пойдут на приобретение корма животным.

Акция проводится в рамках финальной ярмарки конкурса «Вологодское подворье». Жители города смогут не только сдать пластик, но и познакомиться с натуральной продукцией от лучших фермеров со всего региона.