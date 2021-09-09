Экологическая акция «Зеленый регион» пройдет в Вологде на площади Революции 11 сентября. Вологжане и гости города смогут сдать вторсырье и получить взамен семена, саженцы, овощи, фрукты, мед или набор варенья.
По словам организаторов акции, в Вологде подобное мероприятие пройдет впервые. Собранный пластик направят на переработку в пользу общества защиты животных «Велес». Вырученные средства пойдут на приобретение корма животным.
Акция проводится в рамках финальной ярмарки конкурса «Вологодское подворье». Жители города смогут не только сдать пластик, но и познакомиться с натуральной продукцией от лучших фермеров со всего региона.
Вологжанам предлагают обменять пластик на саженцы или мед
Экологическая акция «Зеленый регион» пройдет в Вологде на площади Революции 11 сентября. Вологжане и гости города смогут сдать вторсырье и получить взамен семена, саженцы, овощи, фрукты, мед или набор варенья.
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