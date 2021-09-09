За неправильное лечение вологжанин взыскал с медучреждений 1 млн рублей

09.09.2021 [Происшествия]

Вологжанин, посчитавший, что в медучреждениях города его неправильно лечили, обратился с жалобой в прокуратуру. Мужчина пояснил, что проходил лечение в двух медучреждениях города и полагает, что действиями врачей ему причинен моральный вред из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи. Свои предположения он подтвердил результатами проведенных экспертиз.

«Прокуратурой города на основании полученных материалов в суд направлено исковое заявление о взыскании с одной из медицинских организаций города компенсации морального вреда. В последствии исковые требования были увеличены путем взыскания компенсации морального вреда и с другой медицинской организации», - рассказали в городской прокуратуре.

В результате с одной медицинской организации в пользу потерпевшего в качестве компенсации за моральный вред было взыскано 900 000 рублей, а с другой – 100 000 рублей.

Обе медицинские организации еще могут обжаловать решение суда.

 

Тэги: вред здоровью, жалоба, врачи

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