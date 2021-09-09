Мошенники начали действовать от имени госуслуг

09.09.2021 [Происшествия]

Мошенники придумали новый способ кражи данных с сайта госуслуг. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Жертвам направляют письмо со ссылкой на сайт-копию и просят перерегистрироваться из-за технической ошибки.

«Мошенники пишут потенциальным жертвам, что из-за технической ошибки их открепили, к примеру, от поликлиники. В непростой эпидемиологической ситуации необходимо как можно скорее прикрепиться к медучреждению заново», - пишет «Коммерсант».

«Если вы все же оставили свои данные на фишинговом сайте, срочно необходимо изменить пароль от личного кабинета госуслуг и сообщить техподдержке портала о мошенниках», — пояснил Кузнецов.

Получив данные человека, мошенники по данным потерпевших брали микрозаймы. При этом, получив доступ к аккаунту человека, меняют там телефон и электронную почту, чтобы владелец не мог быстро восстановить доступ.

Тэги: мошенники, жертва, пароль

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