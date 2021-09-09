Житель Кадуя получил 7,5 лет колонии за убийство родственника жены

09.09.2021 [Происшествия]

В Белозерском районе суд вынес приговор 50-летнему жителю Кадуя, признанному виновным в убийстве.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в деревне Пяшница Белозерского района. Сообщение об обнаружении тела погибшего поступило следователям около 5:30 утра 7 июня 2020 года.

Как установил суд, подсудимый приехал в деревню с 14-летним сыном. Они остановились на ночь в доме знакомой. Около 5 утра в дом вошли двое мужчин, которые стали избивать обвиняемого. Когда он достал ружьё, нападавшие попытались убежать. На крыльце мужчина выстрелил в спину одному из них, отчего тот скончался. После этого подсудимый угрожал застрелить второго нападавшего и его друга, который спал в машине, а затем сам вызвал скорую и полицию.

В суде мужчина не признал вину и пояснил, что нападавшие — родственники его жены, которые считали его причастным к краже квадроцикла в 2019 году.

«Стрелять по нападавшим он не собирался, хотел их припугнуть, чтобы они покинули его дом», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Суд пришёл к выводу, что мужчина не находился в состоянии необходимой обороны, так как выстрелил в погибшего, когда тот уже уходил.

«Об умысле на убийство свидетельствует и то, что выстрел подсудимый произвел прицельно, в место расположения жизненно важных органов потерпевшего», — говорится в сообщении пресс-службы.

С учётом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, осуждённому назначено наказание в виде 7,5 лет колонии строгого режима. В пользу супруги и двоих детей погибшего с него взыскали 1,5 млн рублей компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: убийство, родственники, приговор

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