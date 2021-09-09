Футбольный клуб «Череповец - СШОР Витязь» наступает на пятки вологодскому «Динамо»

09.09.2021 [Спорт]

Уже на 14 минуте матча в ворота гостей был назначен пенальти. К мячу подошел лучший бомбардир «желто-черных» Антон Балашов, но пробить вратаря тверичей ему не удалось. Правда, на добивании первым оказался всё тот же Балашов, которому со второй попытки удалось открыть счет в матче.
После перерыва игроки СШОР сравняли счет. Ничья держалась вплоть до последней минуты основного времени матча, пока за дело не взялся всё тот же Антон Балашов. Благодаря его дублю череповчане одержали победу над тверской «СШОР по футболу» со счетом 2:1. К слову, Антон является лучшим бомбардиром не только «Череповца», но и всей лиги. На его счету уже 15 голов.

Таким образом, ФК «Череповец - СШОР Витязь» набирает 43 очка после 18 сыгранных матчей и продолжает преследовать клуб «Динамо-Вологда», который идет на первом месте, обыграв клуб из Костромы со счетом 3:0. Правда, у череповчан есть матч в запасе. В следующем туре, 15 сентября, ФК «Череповец - СШОР Витязь» отправится в Кострому, где сыграет с футболистами из «СШ №3 им. Ярцева».

Тэги: Футбол, бомбардир, Победа, СШОР

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