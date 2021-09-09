В Вологодской области сократилось количество выявленных взяточников

Генеральная прокуратура Российской Федерации выпустила сборник «О состоянии преступности в России за январь—июль 2021 года». В сборнике отображены преступления коррупционной направленности.

В сборнике отмечено, что количество преступлений коррупционной направленности в России выросло на 16,5%.

"За приведенный период таких преступлений зарегистрировано 24,5 тыс. Около половины таких деяний (12,1 тыс.) приходится на факты взяточничества, массив которых увеличился более чем на четверть. В каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 тысяч рублей", - сообщает портал противодействия коррупции Вологодской области.

В генпрокуратуре отметили, что увеличился размер ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности с 32,4 млрд. руб. до 39,4 млрд. руб.

Тем временем, в рейтинге регионов Российской Федерации Вологодская область занимает по разным статьям зарегистрированных коррупционных преступлений 75 – 80 место.