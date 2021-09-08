Вологодское «Динамо» одержало крупную победу над футболистами из Костромы

08.09.2021 [Спорт]

Матч состоялся в среду, 8 сентября, на стадионе «Динамо» и завершился со счётом 3:0 в пользу вологодской команды. «Бело-голубые» открыли счет перед самым перерывом. В компенсированное к первому тайму время гол забил Илья Курышев.

Максим Мешалкин спустя десять минут после начала второго периода увеличил разрыв в счете. Подвел итог встречи на 90-й минуте матча Владислав Комиссаров.
«Динамо-Вологда» после этой победы ещё на шаг приблизились к чемпионству, набрав 52 очка в 19 сыгранных матчах. В следующем туре, 17 сентября, вологжане проведут матч против кировского «Факела».

Тэги: Футбол, «Динамо», Победа

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