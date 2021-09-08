Михаил Мишустин освободил от обязательной маркировки ручные товары легкой промышленности

08.09.2021 [Общество]

Для того, чтобы товары, произведенные ремесленниками, были освобождены от обязательной маркировки, потребовалось больше года.

Как ранее сообщало NewsVo, в августе прошлого года правительство исключило из списков товаров, подлежащих обязательной маркировке, валяную обувь. Это в прямом смысле стало спасением для бизнеса, потому что затраты на маркировку не смог бы понять ни один отдельно работающий мастер. Теперь спокойно могут продолжать производители текстильной продукции – ковриков, половичков, лоскутных одеял, платков и т.д.  

Также в прошлом году в Вологодской области был принят документ, который определил перечень ремесленных товаров. С его помощью регион наделил льготами товары из этого перечня. Однако для полного освобождения от маркировки необходимо принять федеральный закон. Пока же необходимо отстаивать каждое ремесло по отдельности.

Тэги: маркировка, народные промыслы, обувь

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