Михаил Мишустин освободил от обязательной маркировки ручные товары легкой промышленности

Для того, чтобы товары, произведенные ремесленниками, были освобождены от обязательной маркировки, потребовалось больше года.

Как ранее сообщало NewsVo, в августе прошлого года правительство исключило из списков товаров, подлежащих обязательной маркировке, валяную обувь. Это в прямом смысле стало спасением для бизнеса, потому что затраты на маркировку не смог бы понять ни один отдельно работающий мастер. Теперь спокойно могут продолжать производители текстильной продукции – ковриков, половичков, лоскутных одеял, платков и т.д.

Также в прошлом году в Вологодской области был принят документ, который определил перечень ремесленных товаров. С его помощью регион наделил льготами товары из этого перечня. Однако для полного освобождения от маркировки необходимо принять федеральный закон. Пока же необходимо отстаивать каждое ремесло по отдельности.