Вологжанин оформил микрозаём на бывшего подчинённого

В Вологде полицейские раскрыли мошенничество в отношении 35-летнего местного жителя.

Потерпевший рассказал, что пришёл в банк, чтобы оформить кредит и узнал, что у него уже есть непогашенная задолженность в 10 000 рублей. Он утверждал, что до этого не брал кредитов.

Подозреваемым оказался бывший руководитель пострадавшего.

«Мужчина сознался в содеянном пояснив, что попал в трудную финансовую ситуацию и решил оформить микрозайм, однако, чтобы не портить свою кредитную историю, он оформил кредит на бывшего коллегу. Злоумышленник нашел паспортные данные и сим-карту бывшего сотрудника и через онлайн-сервис оформил займ в размере 10 тысяч рублей, указав при этом номер своего банковского счета для зачисления денег», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.