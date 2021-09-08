За сутки жители Вологодской области отправили мошенникам около семи миллионов рублей

08.09.2021 [Происшествия]

50-летняя жительница Вологды стала жертвой мошенников.

«Вологжанка пояснила полицейским, что в июле узнала от знакомых про выгодное вложение денежных средств в инвестиции на бирже. В начале августа женщина зарегистрировалась в специальной программе. Далее, в течении пяти дней вологжанка совершила несколько ставок на общую сумму 1 790 000 рублей. Через некоторое время денежные средства в валюте доллара США отобразились в ее личном кабинете», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Спустя время женщина вложила в «инвестиции» ещё 700 тысяч рублей, которые взяла в кредит. Когда она попыталась вывести деньги из личного кабинета, ей сказали, что за это нужно заплатить, так как средства якобы находятся в банке в Чехии.

«Денег вологжанка больше не внесла, а менеджеры программы перестали выходить на связь», — также говорится в сообщении

Аналогичным способом злоумышленники обманули 50-летнего вологжанина на 2 710 000 рублей.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали 13 заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила около семи миллионов рублей.

Тэги: мошенники, дистанционное мошенничество, биржа, инвестиции, кредит

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