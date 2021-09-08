Череповчанин не смог доказать в суде, что не годен к службе в армии

08.09.2021 [Общество]

Суд рассмотрел иск череповчанина к военному комиссариату Вологодской области о признании незаконным решения призывной комиссии о его призыве на военную службу.

«По мнению истца, при определении категории его годности не приняты во внимание ни его жалобы на состояние здоровья, ни представленные им медицинские документы о наличии у него заболевания», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Череповецкий городской суд отказал истцу в иске, так как счёл действия призывной комиссии обоснованными. Молодой человек оспорил решение, утверждая, что его заболевание исключает возможность службы в армии, однако решение было оставлено без изменений.

Тэги: призывники, военкомат, иск

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