Вологжанина оштрафовали на 10 тысяч рублей за самовольное подключение к электросети

В Вологде суд привлёк 46-летнего местного жителя к административной ответственности за самовольное подключение к электросети.

В июне 2021 года мужчине отключили электричество за долги. Тогда он протянул удлинитель через окно своей квартиры в соседний подъезд и включил его в розетку в электрощитке. Он пояснил, что сделал это, чтобы заряжать телефон и кипятить чайник.

«Заявление в полицию подала работник управляющей компании, которая получила заявку от жильцов и обнаружила факт самовольного подключения к электроэнергии», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Привлекаемому назначено наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.