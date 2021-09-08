Глава МЧС погиб при спасении кинорежиссера Александра Мельника

08.09.2021 [Происшествия]

«Евгений Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссера Александра Мельника», - говорится в сообщении ведомства.

Александр Мельник находился на межведомственных учениях МЧС и прибыл в Норильск для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.

Александр Мельник - известный российский кинорежиссер, сценарист, член гильдии кинорежиссеров России. Он известен по фильмам «Новая Земля» и «Территория». Мельник многие годы сотрудничал с МЧС.

Telegram – канал RT со ссылкой на корреспондента Семена Сендерова сообщил, что Зиничев «находился на скале рядом с оператором».

«Мы приехали в составе группы журналистов, которые освещают учения МЧС. Всё это время мы присутствовали рядом с главой МЧС Евгением Зиничевым на большинстве учений. Сегодня Зиничев принимал участие в смотре практики МЧС по эвакуации из горящего госпиталя: там показывали 14 способов эвакуации. По последним данным, он находился на скале рядом с оператором — и оператор сорвался. Зиничев попытался его спасти, но, к сожалению, ударился о камень и не выжил», - сказал корреспондент телеканала.

Напомним, министр МЧС погиб сегодня во время учений при спасении человека. Временно исполнять обязанности главы МЧС России после трагической гибели Евгения Зиничева будет первый заместитель министра генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

Тэги: МЧС, Зиничев

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