Тотьмича осудили за кражи украшений и техники из квартиры бывшей жены

08.09.2021 [Происшествия]

В Тотемском районе суд вынес приговор 33-летнему местному жителю, признанному виновным в кражах из квартиры бывшей супруги.

В период с конца июля 2020 года по 5 марта 2021 года, подсудимый украл у потерпевшей ювелирные украшения, смартфон, два внешних аккумулятора и деньги. Он признал вину и рассказал суду, что сдал украшения в ломбард. Общий ущерб от его действий составил больше 80 тысяч рублей.

«Потерпевшая в суде рассказала, что после развода они с бывшим супругом сохранили дружеские отношения, он приходил к ним в гости. Пропажу золотых украшений заметила только в марте этого года», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно. Его также обязали возместить потерпевшей ущерб. Приговор вступил в законную силу.

Тэги: кражи, родственники, приговор

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