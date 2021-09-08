Вологжанам предлагают выбрать место установки фонтана

Голосование, которое продлится до 22 сентября, проводится на сайте Вологда.РФ, сообщает пресс – служба администрации города.

«Я напомню, что 100 млн рублей на строительство в Вологде нового свето-музыкального фонтана были выделены из областного бюджета по инициативе губернатора области Олега Кувшинникова. Фонтан должен украсить город к 875-летнему юбилею, который отмечается летом 2022 года. Предложений с местами для такого объекта было немало, но после технической проверки площадок, оценки экспертов Общественного совета — остались две. Обе — в центре города, обе — в посещаемых вологжанами местах. У каждой из точек есть свои преимущества, которые мы детально прописали в ссылке для голосования. Просим жителей города изучить эти варианты и высказать свою точку зрения. Итоговое решение по месту размещения фонтана будет приниматься на основе результатов голосования. В любом случае, совместно мы сможем сделать обновленное общественное пространство, которое привлечет вологжан и жителей города», — сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

По мнению архитекторов, площадка на аллее Победы находится рядом с ключевыми городскими достопримечательностями, такими как Кремль и Соборная горка. Поэтому фонтан станет ярким акцентом на туристическом маршруте.

На площади у ЦУМа раньше был фонтан, поэтому его возвращение могло бы стать хорошим примером преемственности. Также появление такого объекта поможет снизить количество пыли, повысить ионизацию воздуха и поддержать микроклимат территории, где сейчас нет зелени. При этом площадь у ЦУМа тоже активно посещают вологжане.

Для площадки, победившей по итогам голосования, будет разработан проект при участии жителей. В обеих точках строительство фонтана предполагает обустройство прилегающей территории.