Рекультивация городской свалки на улице Мудрова обойдется бюджету в 56 млн рублей

08.09.2021 [Экономика]

В Вологде рекультивируют несанкционированную городскую свалку на улице Мудрова. Рекультивация пройдет в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы».

Департамент городского хозяйства администрации Вологды объявил тендер на проектирование объекта, - сообщает сайт RosTender.info.

«Для подготовки документации потребуется провести инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания. Согласно техническому заданию, ориентировочная площадь городской свалки составляет 25 га, ориентировочный объем наземной части городской свалки - 3 600 000 м3», - говорится в сообщении.

Заявки на участие в тендере принимают до 16 сентября. Начальная цена контракта составляет 56 млн рублей. Финансироваться рекультивации будет из городского и областного бюджетов.

Тэги: свалка, бюджет, тендеры

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