Вологжане могут посмотреть фильмы о блокаде Ленинграда и пообщаться с блокадниками

08.09.2021 [Общество]

Фильмы покажут в среду, 8 сентября, в память об одной из самых трагичных страниц истории Великой Отечественной войны – начале блокады Ленинграда. 

Все кинофильмы, которые будут представлены в программе, являются участниками VIII молодежного кинофестиваля «Перерыв на кино». Это единственный в России кинофестиваль, целиком посвященный теме Великой Отечественной войны.

К онлайн-показу фильмов о блокаде может подключиться каждый желающий по ссылке. Показы начнутся в 12.15. Зрители увидят анимационный фильм «Хранитель маяка» о знаменитом Осиновецком маяке, картину «Прасковья» о блокадной чернильнице, спасшей жизнь своей владелице, а также две документальные ленты «Блокадный учитель» и «Блокада – жизнь. До и после».

Сразу после завершения киносеанса будет организован телемост с жительницами блокадного Ленинграда - 101-летней Надеждой Васильевной Строгоновой и 100-летней Ниной Георгиевной Сахарновой. Задать вопрос свидетелям тех страшных событий можно будет в комментариях на сайте.

Тэги: война, блокада Ленинграда, свидетели

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