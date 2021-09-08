Вологодские дети, в школах которых в выходные организуют выборы, не будут учиться 17 и 18 сентября

08.09.2021 [Общество]

Ученики вологодских школ, в которых расположены избирательные участки, не смогут посещать занятия 17 и 18 сентября, в дни, когда состоятся выборы в Законодательное собрание области и Госдуму. В связи с антикоронавирусными мероприятиями присутствие детей в школах в эти дни не предусмотрено.

Как сообщили «Город Во» в областном департаменте образования, субботы в сентябре в подавляющем большинстве вологодских школ и так не учебные. Обычно в сентябре и мае расписание составляется с учетом пятидневки.

Но и в пятницу, 17 сентября, уроков в школах, где организованы участки, не будет. Запланированы внешкольные мероприятия типа спортивных соревнований, походов в музеи, театры и библиотеки.

Тэги: выборы

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